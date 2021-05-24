Удалены аккаунты задержанного в Минске Протасевича

Это произошло спустя несколько часов после того, как он был задержан в аэропорту Минска. По предварительным данным, белорусские спецслужбы не имеют отношения к блокировке страниц Протасевича.

Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

