Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после инцидента с лайнером Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, следует из сообщения в Twitter главы внешнеполитического ведомства.

Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске

Он назвал инцидент «захватом» рейса. «…Белорусское воздушное пространство небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов», - сказано в сообщении.

Латвия призвала партнеров по Евросоюзу выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии.

Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СамолетыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры