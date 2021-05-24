Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после инцидента с лайнером Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, следует из сообщения в Twitter главы внешнеполитического ведомства.
Он назвал инцидент «захватом» рейса. «…Белорусское воздушное пространство небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов», - сказано в сообщении.
Латвия призвала партнеров по Евросоюзу выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии.
Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто
- В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек
- Авиалайнер вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
- Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске
- Кевин Спейси впервые после скандала о домогательствах получил роль
- В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
- Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США
- СМИ: В Японии обнародовали рассекреченные документы о мирном договоре с СССР
- Тихановская призывает исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с Протасевичем
- Президент Литвы потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru