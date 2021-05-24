Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто

Он назвал инцидент «захватом» рейса. «…Белорусское воздушное пространство небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов», - сказано в сообщении.

Латвия призвала партнеров по Евросоюзу выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии.

Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

