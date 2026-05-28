Опасно для всех: Врачи не поддержали больничные на три дня
Человеку зачастую не требуется помощь врача, если он выздоравливает за три дня, этот вопрос можно решить с работодателем, заявила НСН Татьяна Романенко.
Выдавать больничный на три дня тем, кто часто болеет, нелогично, так как это может нести риски для коллег человека, а также увеличит нагрузку на поликлиники, заявила НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.
Минздрав РФ предложил снизить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза или чаще. Романенко назвала эту схему не самой удачной.
«Если люди часто болеют, к ним нужно особое внимание. Мы не рассматриваем варианты, когда больничные листы выдаются не по показаниям или есть коррумпированная составляющая. Если люди часто болеют, а мы еще сокращаем им срок больничного, это вызывает недоумение. Когда мы говорим о выдаче такого листа, чаще всего это вирусная инфекция, которая сопровождается повышением температуры, определенными симптомами, этот человек представляет определенную опасность для окружающих. В этом смысле тоже неразумно ограничивать больничный тремя днями. За три дня человек не выздоровеет, это наложит дополнительную нагрузку на медицинское учреждение и на пациента», - отметила она.
По ее словам, человеку зачастую не требуется помощь врача, если он выздоравливает за три дня.
«Если человек может вылечиться за три дня, скорее всего, ему просто не нужно обращаться к врачу. Чаще всего такие сроки решаются по договоренности с работодателем. А это предложение увеличит нагрузку на поликлиники. Пациента нужно осматривать, чтобы правильно назначить лечение, обеспечить быстрое выздоровление, а не выдавать эти больничные листы просто так без осмотра и без цели», - подытожила она.
Работодатели, которые берут для своих сотрудников ДМС, снижают свои потери от сниженной работоспособности коллектива почти на 30%, а прогулы – почти на 38%. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
