Учёный: Россия достигла низшей точки заболеваемости COVID-19

В дополнение к этим моментам есть ещё несколько факторов, которые позволяют провести голосование по поправкам в Конституцию РФ именно в середине лета, сказал он. По наблюдению Горелова, это рост иммунной прослойки населения, которая уже достигла 17-20%, а также сезонность: летом иммунная система человека работает максимально эффективно. К тому же, коронавирус — сезонная инфекция, а лето в эпидемиологическом плане обычно благополучно, добавил Горелов.

Голосование по Конституции должно пройти 1 июля. При этом парады Победы, намеченные на 24 июня, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отложили уже более 10 регионов.

За последние сутки в России подтверждены 8,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 545,4 тысячи, передаёт RT.

