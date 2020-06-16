Учёный: Россия достигла низшей точки заболеваемости COVID-19
Циркуляция коронавируса нового типа в России к настоящему моменту снизилась до минимальной — она меньше 1%, и страна фактически находится в низшей точке заболеваемости. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.
В дополнение к этим моментам есть ещё несколько факторов, которые позволяют провести голосование по поправкам в Конституцию РФ именно в середине лета, сказал он. По наблюдению Горелова, это рост иммунной прослойки населения, которая уже достигла 17-20%, а также сезонность: летом иммунная система человека работает максимально эффективно. К тому же, коронавирус — сезонная инфекция, а лето в эпидемиологическом плане обычно благополучно, добавил Горелов.
Голосование по Конституции должно пройти 1 июля. При этом парады Победы, намеченные на 24 июня, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отложили уже более 10 регионов.
За последние сутки в России подтверждены 8,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 545,4 тысячи, передаёт RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Пограничный спор Индии и Китая привел к боевым действиям
- В Кремле обеспокоены обострением на Корейском полуострове
- В Думу внесли закон о регулировании «удаленки»
- Уральский депутат пообещал Киркорову «тёплый приём» за образ десантника-гея
- Симферополь отказался от парада 24 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru