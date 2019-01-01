Учёные выявили неожиданную опасность приготовленной пищи

Как отмечает «Свободная пресса», под необработанной пищей подразумевались фрукты, ягоды, оливковое масло и греческий йогурт. Диета с обработанной пищей состояла из сухого завтрака, цельного молока с добавлением клечатки, маффинов и маргарина.

Исследователи утверждают, что после того, как люди переходили на натуральную пищу, вес приходил в норму, а жировая прослойка пропадала, пишет РИА ФАН.

Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. В течение 15 лет медики наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья почти двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.

Тем не менее, в интервью НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев заявил, что выводы калифорнийских ученых являются попыткой обогатиться, и призвал уменьшить дозу потребления вина.

