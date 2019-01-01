Учёные выявили неожиданную опасность приготовленной пищи
Употребление термически обработанной пищи ведет к ожирению. К такому выводу пришли сотрудники Национального института здравоохранения США, сообщает MedicalXpress. При этом ученые отмечают, что свежая пища подобного эффекта не вызывает.
В ходе исследования специалисты провели эксперимент с участием 20 человек, средний возраст которых составил 31 год. Еженедельно добровольцы получали кулинарно обработанную пищу, а после переходили на необработанную.
Как отмечает «Свободная пресса», под необработанной пищей подразумевались фрукты, ягоды, оливковое масло и греческий йогурт. Диета с обработанной пищей состояла из сухого завтрака, цельного молока с добавлением клечатки, маффинов и маргарина.
Исследователи утверждают, что после того, как люди переходили на натуральную пищу, вес приходил в норму, а жировая прослойка пропадала, пишет РИА ФАН.
Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. В течение 15 лет медики наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья почти двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.
Тем не менее, в интервью НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев заявил, что выводы калифорнийских ученых являются попыткой обогатиться, и призвал уменьшить дозу потребления вина.
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