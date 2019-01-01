Новости за ночь: Цифровые трудовые книжки готовы, закон - нет

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Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США в рамках так называемого закона Магнитского. Дипломаты отметили, что США пытаются навязать односторонние принудительные меры, которые не имеют отношения к международному праву, и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Посольство подчеркнуло, что санкции против чеченской спецгруппы быстрого реагирования «Терек» продиктованы лишь только желанием Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Вторая причина – страх перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.

Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» спецотряд «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян.

В список ограничений вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.

