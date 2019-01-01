Новости за ночь: Цифровые трудовые книжки готовы, закон - нет
Главные события ночи по версии НСН.
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян. Но мнению экспертов, спешить с отказом от бумажных трудовых пока не стоит: не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми.
При этом до сих пор не принят закон о введении в оборот электронных документов. Как пишут Известия» со ссылкой на Минтруд, соответствующий документ в Госдуму только планируют до конца весенней сессии. Таким образом, если больших претензий не будет, закон не придётся дорабатывать, он начнет работать с 2020 года.
МИД РФ анонсировал ответные меры на санкции США против чеченского спецназа
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США в рамках так называемого закона Магнитского. Дипломаты отметили, что США пытаются навязать односторонние принудительные меры, которые не имеют отношения к международному праву, и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство подчеркнуло, что санкции против чеченской спецгруппы быстрого реагирования «Терек» продиктованы лишь только желанием Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Вторая причина – страх перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.
Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» спецотряд «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян.
В список ограничений вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.
Сергей Лазарев вышел в финал конкурса «Евровидение»
Сергей Лазарев вышел в финал конкурса «Евровидение». В субботу он выйдет на сцену под пятым номером. Так решили продюсеры шоу, которые пытаются выстроить программу так, чтобы каждый участник смог запомниться зрителям.
Они отталкиваются от жанра, темпа композиции, используется ли реквизит, исполняется ли песня сольным артистом или группой и многие другие аспекты.
Откроет концерт выступление представительницы Мальты. Последним, 26-м номером, следует Испания.
Финал «Евровидения» пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива.
Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись на этой неделе в Сочи, были весьма успешными.
Глава Госдепа также отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона полезно и для россиян, и для американцев. Он уточнил, что, когда он был директором ЦРУ, американская и российская стороны передавали друг другу информацию о терроризме. По его словам, он знает, что были случаи, когда американцы были спасены благодаря информации от русских, а русские – благодаря данным от американцев.
Помпео подчеркнул, что именно поэтому сотрудничество в борьбе с терроризмом, «наряду с Афганистаном и КНДР» – одна из областей взаимодействия РФ и США.
Напомним, переговоры Путина и Помпео состоялись во вторник.
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