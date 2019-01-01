Российский врач раскритиковал выводы калифорнийских ученых о пользе вина
Врач-кардиолог в эфире НСН обвинил калифорнийских ученых в том, что ради обогащения они берут известные факты и выдают их за открытия.
Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. В течение 15 лет медики наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья почти двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.
Тем не менее, в интервью НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев заявил, что выводы калифорнийских ученых являются попыткой обогатиться, и призвал уменьшить дозу потребления вина.
«Хорошее красное вино содержит ресвератрол, это известно уже давно. Это вещество даже синтезировано и выпускается в качестве биологической добавки. Ресвератрол продлевает жизнь, это доказано на экспериментах с животными. Но озвученная доза, как мне кажется, немного великовата. Нужно около 150-200 мл напитка, то есть один бокал. Если пить больше, то скажется токсический эффект алкоголя. Это было доказано еще лет 40 назад французскими исследователями. Так что с информацией калифорнийцев эти рекомендации идут вразрез», - увидел несоответствие профессор Конев.
Кроме того, на долголетие человека влияют его увлечения и физические нагрузки. Физическая активность от 15 до 45 минут в день снижает риск преждевременной смерти на 11%. При этом чрезмерно активные занятия спортом приводят к обратному результату.
«Как правило, если говорят про калифорнийских, британских, американских ученых, то это, "липа". Представляют они притянутые за уши факты. Они ищут себе гранты для существования, чтобы жить безбедно. Они берут общеизвестный факт и подтверждают его статически», - упрекнул западных коллег Юрий Конев.
По данным некоторых исследований, ресвератрол может предотвращать повреждения сосудов, снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшать тромбы и оказывать противовоспалительный эффект, поддерживать здоровую частоту сердечного ритма и даже благотворно влиять на крепость костей. При этом большинство докторов сходятся во мнении, что здоровая норма составляет не более одного бокала вина в день.
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