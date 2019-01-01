Российский врач раскритиковал выводы калифорнийских ученых о пользе вина

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. В течение 15 лет медики наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья почти двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.

Тем не менее, в интервью НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев заявил, что выводы калифорнийских ученых являются попыткой обогатиться, и призвал уменьшить дозу потребления вина.

«Хорошее красное вино содержит ресвератрол, это известно уже давно. Это вещество даже синтезировано и выпускается в качестве биологической добавки. Ресвератрол продлевает жизнь, это доказано на экспериментах с животными. Но озвученная доза, как мне кажется, немного великовата. Нужно около 150-200 мл напитка, то есть один бокал. Если пить больше, то скажется токсический эффект алкоголя. Это было доказано еще лет 40 назад французскими исследователями. Так что с информацией калифорнийцев эти рекомендации идут вразрез», - увидел несоответствие профессор Конев.

Кроме того, на долголетие человека влияют его увлечения и физические нагрузки. Физическая активность от 15 до 45 минут в день снижает риск преждевременной смерти на 11%. При этом чрезмерно активные занятия спортом приводят к обратному результату.