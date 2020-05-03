Учёные снова сдвинули дату окончания вспышки COVID-19 в России

Для составления прогноза сингапурские специалисты применяют математическую SIR-модель. Они не исключают, что конечная дата может двигаться в обе стороны в зависимости от предпринимаемых мер.

Ранее в Сингапурском университете технологии и дизайна предполагали, что пандемия коронавируса в России сойдёт на нет к 20 июня, затем сдвинули финальную дату на 19 августа. Вчера ориентировочный срок сдвинули на 8 августа.

К утру 2 мая в России показатель суточного прироста заболеваемости составлял 9623 новых случаев. Сегодня выяснилось, что пик по-прежнему не достигнут — за минувшие сутки подтвердились ещё 10633 случая заболевания COVID-19. Рекордный суточный показатель зафиксирован, в частности, в Москве.

Ранее в Роспотребнадзоре допускали, что после 12 мая ограничительные будут не смягчать, а ужесточать.

