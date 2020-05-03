Учёные снова сдвинули дату окончания вспышки COVID-19 в России
Из-за резкого прироста новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России учёные из Сингапура снова изменили дату предполагаемого окончания вспышки COVID-19 в стране. В России пандемия может завершиться к 12 августа, приводит из прогноз РИА Новости.
Для составления прогноза сингапурские специалисты применяют математическую SIR-модель. Они не исключают, что конечная дата может двигаться в обе стороны в зависимости от предпринимаемых мер.
Ранее в Сингапурском университете технологии и дизайна предполагали, что пандемия коронавируса в России сойдёт на нет к 20 июня, затем сдвинули финальную дату на 19 августа. Вчера ориентировочный срок сдвинули на 8 августа.
К утру 2 мая в России показатель суточного прироста заболеваемости составлял 9623 новых случаев. Сегодня выяснилось, что пик по-прежнему не достигнут — за минувшие сутки подтвердились ещё 10633 случая заболевания COVID-19. Рекордный суточный показатель зафиксирован, в частности, в Москве.
Ранее в Роспотребнадзоре допускали, что после 12 мая ограничительные будут не смягчать, а ужесточать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
135 тыс.+10 633 / сут.
Умерли
1 280+58 / сут.
Выздоровели
16 639+1 626 / сут.
- Проценко рассказал об исчезновении обоняния у больных COVID-19
- Шрёдер призвал отменить «бессмысленные» санкции против России
- Эпидемиологи дали советы по дезинфекции в быту
- Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19
- Учёные снова сдвинули дату окончания вспышки COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru