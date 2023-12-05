Ученые разработали калькулятор для определения депрессии
Ученые разработали калькулятор для определения депрессии, пишут «Известия».
Ученые Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета разработали тест из 11 вопросов, которые помогают выявить депрессию. Так, само обследование длится три-пять минут. Ученые полагают, что в простых случаях депрессии тест заменит клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов.
По словам директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Дарьи Смирновой, в мире от депрессии страдает около 5% взрослого населения, и количество это с каждым годом растёт.
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru