Ученые разработали калькулятор для определения депрессии

Ученые Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета разработали тест из 11 вопросов, которые помогают выявить депрессию. Так, само обследование длится три-пять минут. Ученые полагают, что в простых случаях депрессии тест заменит клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов.



По словам директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Дарьи Смирновой, в мире от депрессии страдает около 5% взрослого населения, и количество это с каждым годом растёт.



Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, отмечает RT.

