Исследование: йогурт помогает бороться со стрессом и депрессией
Йогурт помогает бороться со стрессом и депрессией, выяснили ученые из американского университета Вирджинии.
Все из-за бактерий, которые в нём содержатся. Лактобациллы, например, способны облегчать симптомы депрессии, а еще они регулируют стресс человека.
Новое исследование поможет ученым искать новые способы лечения ментальных расстройств. Например, добавлять в йогурты специальные добавки, чтобы усиливать эффект.
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru