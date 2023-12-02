Исследование: йогурт помогает бороться со стрессом и депрессией

Йогурт помогает бороться со стрессом и депрессией, выяснили ученые из американского университета Вирджинии.

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Все из-за бактерий, которые в нём содержатся. Лактобациллы, например, способны облегчать симптомы депрессии, а еще они регулируют стресс человека.

Новое исследование поможет ученым искать новые способы лечения ментальных расстройств. Например, добавлять в йогурты специальные добавки, чтобы усиливать эффект.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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