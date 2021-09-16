Учёные рассказали, как меньше есть на работе

Британские исследователи заявили, что снизить уровень ожирения населения поможет, в том числе, снижение калорийности пищи и размера порций на рабочих местах, в школах и университетах, пишет журнал PLOS Medicine.

Учёные отметили, что порядка 15% калорий в день человек получает во время обеда на рабочем месте. Поэтому для исследования они на 25 недель изменили рацион в 19 столовых британской сети супермаркетов.

В ходе эксперимента высококалорийная пища была заменена менее калорийной, а также были сокращены порции. В итоге количество полученных человеком калорий в среднем снизилось на 11,5% по сравнению с исходным потреблением - 50 килокалорий в день.

Исследователи заявили, что прибыль столовых при этом снизилась, но незначительно (на 5,7%), однако со временем вернулась не прежний уровень.

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