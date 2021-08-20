Учёные рассказали, что помогает COVID-19 «взламывать» клетки организма

Ученые в США обнаружили новый механизм, который участвует в заражении COVID-19 человеческих клеток. Специалисты выяснили, что у S-белка по краям находятся гликаны — молекулы, которые функционируют как отпирающий механизм для «ворот», способствующих инфицированию. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

При помощи суперкомпьютеров учёным удалось понять, а потом смоделировать механизм «взлома» коронавирусом клетки на молекулярном уровне.

Гликан N343 переключает рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение. Если же гликановый «лом» заблокировать в закрытом положении, то это предотвратит проникновение коронавируса в клетку. Таким образом, «N343» является своего рода стержнем, который перемещает RBD из положения «вниз» в положение «вверх», обеспечивая доступ к рецептору ACE2 клетки-хозяина.

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Между тем, накануне стало известно, что специалисты центра имени Гамалеи разработали модифицированый под штамм «дельта» вариант вакцины «Спутник V». Об этом сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — рассказал ученый в беседе с «Интерфаксом». Глава центра Гамалеи отметил, что о степени эффективности препарата говорить пока рано, сообщает RT.

По словам Гинцбурга, «все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма», однако невозможно предсказать, будет ли она лучше уже существующих препаратов.

Кроме того, ученый отметил, что доминированием штамма «дельта» повлияло на высокие показатели смертности от COVID-19 в России при снижении заболеваемости. Тем не менее, в будущем возможны другие мутации инфекции, однако сложно сказать, будут ли они опаснее, отмечает МИР 24.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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