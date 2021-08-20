Учёные рассказали, что помогает COVID-19 «взламывать» клетки организма

Ученые в США обнаружили новый механизм, который участвует в заражении COVID-19 человеческих клеток. Специалисты выяснили, что у S-белка по краям находятся гликаны — молекулы, которые функционируют как отпирающий механизм для «ворот», способствующих инфицированию. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

При помощи суперкомпьютеров учёным удалось понять, а потом смоделировать механизм «взлома» коронавирусом клетки на молекулярном уровне.

Гликан N343 переключает рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение. Если же гликановый «лом» заблокировать в закрытом положении, то это предотвратит проникновение коронавируса в клетку. Таким образом, «N343» является своего рода стержнем, который перемещает RBD из положения «вниз» в положение «вверх», обеспечивая доступ к рецептору ACE2 клетки-хозяина.