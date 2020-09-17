СМИ: вакцина «Вектора» от Covid-19 не должна влиять на репродуктивную систему

Рыжиков ссылается на исследования вакцин с платформой, как у российского препарата. Кроме того, руководитель отдела «Вектора» ссылается на опыты на животных, которые не показали, что вакцина как-либо влияет на репродуктивность.

Ранее сообщалось, что вакцина «Вектора» против коронавируса COVID-19 формирует иммунитет к заболеванию по меньшей мере на полгода.

