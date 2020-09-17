СМИ: вакцина «Вектора» от Covid-19 не должна влиять на репродуктивную систему
Созданная новосибирским центром «Вектор» вакцина от коронавируса не должна влиять на репродуктивную систему человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа этого центра Александра Рыжикова.
Рыжиков ссылается на исследования вакцин с платформой, как у российского препарата. Кроме того, руководитель отдела «Вектора» ссылается на опыты на животных, которые не показали, что вакцина как-либо влияет на репродуктивность.
Ранее сообщалось, что вакцина «Вектора» против коронавируса COVID-19 формирует иммунитет к заболеванию по меньшей мере на полгода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru