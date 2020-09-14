Первую партию вакцины «Вектора» от COVID-19 выпустят в ноябре

Первая серия вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной новосибирским центром «Вектор», будет выпущена после регистрации препарата в ноябре для расширенных клинических испытаний. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал ведущий научный сотрудник центра Ильназ Иматдинов.

К настоящему моменту вакцина прошла уже два этапа клинических исследований, в которых задействовали в общей сложности около 100 добровольцев. Шестеро участников тестовой вакцинации жаловались на боль в месте введения препарата, однако она прошла сама собой, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что у всех участников эксперимента после второй инъекции выявлены нормативные титры антител.

Первая вакцина от коронавируса от НИЦЭМ имени Гамалеи уже находится на стадии массовых пострегистрационных испытаний. 12 сентября стало известно, что первую партию вакцины «Спутник V» отправили в регионы, отмечает RT.

