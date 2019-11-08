Учёные перечислили пять повышающих риск смерти факторов
Специалисты назвали факторы, которые повышают риск смерти человека. Как сообщает РИА Новости, список из пяти пунктов составили специалисты Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова (структурное подразделение Росгидромета). Как подчёркивает РЕН ТВ, они отнесли к рискам, повышающим смертность, плохое питание, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха. Для последнего характерно влияние на демографию, снижение производительности труда и средней продолжительности жизни, отмечает Москва 24.
Кстати, ранее Росгидромет выяснил, какой город России можно считать самым пыльным. Им оказалась Махачкала. Здесь средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза. В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2−3 предельно допустимых концентраций, пишет «Свободная пресса».
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