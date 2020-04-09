Новости за ночь: В Австралии заявили о быстродействующем препарате от коронавируса

Исследования показали, что через 24 часа с момента введения препарата в поражённые коронавирусом клетки доля вирусных РНК сократилась на 93%, а спустя 48 часов их доля в обработанных клетках снизилась ещё сильнее — в 5 тысяч раз по сравнению с контрольными образцами, пишет RT. Фактически, применение препарата привело к потере всего вирусного материала, говорится в статье.

Ивермектин — антипаразитарный препарат, включённый в список основных лекарств ВОЗ.

В России между тем начались сравнительные клинические испытания противомалярийных препаратов «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин», а также применяемого при лечении ВИЧ «Калидавира» на больных Covid-19.

