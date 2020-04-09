Новости за ночь: В Австралии заявили о быстродействующем препарате от коронавируса
Учёные из австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, который, как они утверждают, эффективен при лечении больных коронавирусом Covid-19. Это ивермектин, говорится в публикации медицинского журнала Antiviral Research.
Исследования показали, что через 24 часа с момента введения препарата в поражённые коронавирусом клетки доля вирусных РНК сократилась на 93%, а спустя 48 часов их доля в обработанных клетках снизилась ещё сильнее — в 5 тысяч раз по сравнению с контрольными образцами, пишет RT. Фактически, применение препарата привело к потере всего вирусного материала, говорится в статье.
Ивермектин — антипаразитарный препарат, включённый в список основных лекарств ВОЗ.
В России между тем начались сравнительные клинические испытания противомалярийных препаратов «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин», а также применяемого при лечении ВИЧ «Калидавира» на больных Covid-19.
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