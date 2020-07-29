Учёные: COVID-19 передался человеку от летучих мышей ещё в 2012 году

Как пишут «Известия», в диссертации описаны загадочные смерти трёх из шести шахтёров, которые в 2012 году очищали заброшенную шахту Модзян от экскрементов летучих мышей. У заболевших диагностировали пневмонию неизвестного происхождения. Симптомы совпадали с теми, что сейчас наблюдаются у инфицированных COVID-19: дыхательная недостаточность, сухой кашель, острый респираторный дистресс-синдром. Эти случаи автор научной работы приводил в качестве опровержения довода учёных из Уханьского института, сделанные в 2005 году, о том, что SARS-подобные вирусы летучих мышей не заразны для людей.

Американские исследователи нашли в работе упоминание о необъяснимом удалении вилочковой железы у одного из шахтёров. Такая операция в подобных случаях не показана, что породило предположение о том, что учёным понадобилась большое количество нового вируса, содержащееся в тимусе.

Как полагают исследователи, в организме заболевших шахтёров новый вирус летучих мышей адаптировался для человека, превратившись в то, что сейчас известно как SARS-CoV-2. Именно этот штамм коронавируса «сбежал» из лаборатории в Ухане в 2019 году и вызвал пандемию, говорится в материале.

