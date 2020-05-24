Лаборатория в Ухане работала над тремя штаммами коронавируса летучих мышей
Директор института вирусологии в китайском городе Ухань Ван Яньи назвала «чистой выдумкой» предположения американских властей о том, что коронавирус COVID-19 мог «просочиться» из их лаборатории.
В интервью китайской государственной телерадиокомпании CGTN Яньи рассказала, что они работали над тремя живыми штаммами коронавируса летучих мышей. По её словам, наибольшее генетическое совпадение с коронавирусом COVID-19 составляло «всего лишь» 79,8%. В то же время, один из штаммов на 96% совпадал со структурой SARS – атипичной пневмонии.
«Как он (SARS-CoV-2, он же COVID-19 – прим. НСН) мог просочиться из нашей лаборатории, если у нас его никогда не было?» - заявила Ван Яньи. Первый образец нового коронавируса, по её словам, институт получил только 30 декабря.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что есть большая вероятность, что коронавирус COVID-19 «сбежал» именно из лаборатории в Ухане. Американские власти не считают, что утечка была преднамеренной, но винят Пекин в сокрытии данных о коронавирусе на первых порах. Именно Ухань стал эпицентром вспышки нового коронавируса, откуда распространился по всему миру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru