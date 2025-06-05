Россияне после признания Генпрокуратурой РФ The British Council нежелательной не смогут сдать IELTS на территории России, делать это придется за ее пределами, пояснила НСН адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Генпрокуратура признала нежелательным в России The British Council — международную организацию Великобритании по культурным связям и образовательным возможностям. Ведомство уточняет, что совет, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью», продвигает «британские интересы» и пропагандирует ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено). Организация проводит международные экзамены по английскому языку IELTS (International English Language Testing System).

«Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории России, заявив, что она действует в интересах Великобритании под видом изучения английского языка. Это значит, что если юридические лица или преподаватели будут как-то взаимодействовать с этой организацией, то могут попасть под санкции за сотрудничество с нежелательной организацией. Они могут потерять работу и понести ответственность вплоть до уголовной», - пояснила адвокат.