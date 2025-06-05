Сдать экзамены на английскому IELTS теперь можно только за пределами России
После признания Генпрокуратурой The British Council нежелательной организацией, россияне смогут сдать экзамен на знание английского языка только за границей, рассказала НСН адвокат Мария Ярмуш.
Россияне после признания Генпрокуратурой РФ The British Council нежелательной не смогут сдать IELTS на территории России, делать это придется за ее пределами, пояснила НСН адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Генпрокуратура признала нежелательным в России The British Council — международную организацию Великобритании по культурным связям и образовательным возможностям. Ведомство уточняет, что совет, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью», продвигает «британские интересы» и пропагандирует ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено). Организация проводит международные экзамены по английскому языку IELTS (International English Language Testing System).
«Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории России, заявив, что она действует в интересах Великобритании под видом изучения английского языка. Это значит, что если юридические лица или преподаватели будут как-то взаимодействовать с этой организацией, то могут попасть под санкции за сотрудничество с нежелательной организацией. Они могут потерять работу и понести ответственность вплоть до уголовной», - пояснила адвокат.
Россияне не смогут сдать IELTS в России, но остается возможность получить сертификат за ее пределами.
«Не думаю, что решение коснется физических лиц, если экзамены будут проводиться вне территории России. Я не вижу возможности проконтролировать это - поехали и сдали. Хотя правоприменительная практика достаточно быстро развивается. Если появятся прецеденты, то, может быть, и будут какие-то санкции. В России же после заявления Генпрокуратуры The British Council Минюст признает нежелательной и запретит, она не сможет проводить экзамены, языковые курсы или тестирование», - заявила Ярмуш.
С 2022 года сдача IELTS в России приостановлена, в стране на данный момент нет центров, где его можно сдать, но такая возможность есть, например, в Белоруссии.
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