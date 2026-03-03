Лишать гражданства России было бы разумно, например, за террористическую и экстремистскую деятельность, а не за все умышленные преступления, тогда не будет перегибов. Об этом НСН рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Следственный Комитет (СК) предлагает лишать приобретённого гражданства за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Он добавил, что наказывать за коррупцию можно было бы полной конфискацией нажитого имущества. Ярмуш напомнила, что здесь есть много тонкостей.

«Иностранный гражданин может приобретать гражданство на разных основаниях, например, по браку с гражданином РФ, по рождению детей от гражданина РФ, в связи с долгим проживанием в России. Если за любое умышленное преступление Россия будет лишать гражданства, то, по моему мнению, это нарушит баланс интересов российских граждан. Будет ситуация очень напряженная. И, наверное, получится так, что многие иностранные граждане будут опасаться приобретать наше гражданство, что для общества не может быть идеальным вариантом с учетом демографической ситуации и стабильности в обществе. Конечно, уже сейчас в законодательстве есть преступления, связанные, например, с террористической, с экстремистской деятельностью. Вот за них лишать гражданства нужно. Но не стоит забывать, что бывает в том числе и ошибочное привлечение к уголовной ответственности», - рассказала она.