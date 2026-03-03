Адвокат раскрыла, когда преступников уместно лишать гражданства и имущества
Мария Ярмуш заявила, что правильным будет лишать преступника только того имущества, которое он нажил преступной деятельностью, а Юрий Синельщиков заявил, что закона, запрещающего конфискацию, в России нет.
Лишать гражданства России было бы разумно, например, за террористическую и экстремистскую деятельность, а не за все умышленные преступления, тогда не будет перегибов. Об этом НСН рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Следственный Комитет (СК) предлагает лишать приобретённого гражданства за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Он добавил, что наказывать за коррупцию можно было бы полной конфискацией нажитого имущества. Ярмуш напомнила, что здесь есть много тонкостей.
«Иностранный гражданин может приобретать гражданство на разных основаниях, например, по браку с гражданином РФ, по рождению детей от гражданина РФ, в связи с долгим проживанием в России. Если за любое умышленное преступление Россия будет лишать гражданства, то, по моему мнению, это нарушит баланс интересов российских граждан. Будет ситуация очень напряженная. И, наверное, получится так, что многие иностранные граждане будут опасаться приобретать наше гражданство, что для общества не может быть идеальным вариантом с учетом демографической ситуации и стабильности в обществе. Конечно, уже сейчас в законодательстве есть преступления, связанные, например, с террористической, с экстремистской деятельностью. Вот за них лишать гражданства нужно. Но не стоит забывать, что бывает в том числе и ошибочное привлечение к уголовной ответственности», - рассказала она.
По мнению Ярмуш, аккуратным государство должно быть и в вопросе лишения преступника всего имущества.
«Это тоже, я считаю, будет колоссальный перегиб, поскольку у человека есть семья, имущество, приобретенное до того, как он начал преступную деятельность. Имущество может быть получено в наследство или нажито супругами совместно. Дети могут тоже приобретать имущество. Если человека потом берут за коррупцию, с моей точки зрения, правильно забрать у него все, что приобретено именно от преступных доходов», - подытожила она.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков заявил НСН, что специального закона, запрещающего конфискацию имущества в таком случае, нет, но при желании можно «обойти и Конституцию».
«У нас находят способы обойти Конституцию. Наверное, сейчас, если понадобится, обойдем. Специальных законов о запрете конфискации и так далее нет. Поэтому все это в обсуждении, в развитии. Множество предложений относительно того, что надо лишать гражданства отдельных лиц. В конце концов, поменять можно все», - отметил он.
Ранее мигранта, который на видео оскорбительно высказывался о паспорте гражданина РФ, лишили российского гражданства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
