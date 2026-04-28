Сербия планирует заключить контракт с Украиной о поставках удобрений
Сербия ведет переговоры с Украиной о заключении соглашений по поставке удобрений для сельского хозяйства. Об этом заявил президент страны Александар Вучич после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
По словам Вучича, Белград рассматривает как варианты соглашений о свободной торговле, так и бартерные сделки не только с Киевом, но и с рядом других стран, отмечает RT.
Он пояснил, что власти стремятся обеспечить фермеров необходимыми ресурсами, однако сталкиваются с рядом сложностей.
Президент Сербии также отметил, что мировая ситуация остается напряженной и продолжает усложняться. В частности, он обратил внимание на высокие цены на нефть, из-за которых власти страны приняли решение снизить акциз на топливо на 25%, перестает «Радиоточка НСН».
