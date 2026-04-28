Ректора МАРХИ внесли в базу «Миротворца»

Ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и несколько сотрудников института появились в базе украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

По данным агентства, вместе со Швидковским в базу внесли проректора МАРХИ Павла Жбанова, профессоров Александра Макарова и Александра Малинова, а также преподавателя Елену Бруснецову. Их личные данные были опубликованы вечером в понедельник.

Поводом стала выставка «С нами Бог!», прошедшая в Московском архитектурном институте и посвященная ветеранам СВО. На сайте сотрудников МАРХИ обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Миротворец» известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых авторы сайта называют «изменниками родины». В 2016 году ресурс разместил списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, после чего некоторые из них сообщали об угрозах. Тогда представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию тревожным шагом для безопасности журналистов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
