«С 2014 года идет большая реформа в сфере подготовки водителей. Те времена, когда можно было купить свидетельство об окончании автошкол, не обучаясь, остались в прошлом. Это сегодня невозможно. Сейчас вопрос в том, в каком объеме образовательная организация выполняет обязательные примерные программы. Иногда на сайтах недобросовестных организаций можно увидеть, когда предлагается урезать часть теоретических или практических занятий, пакет «стандарт», «премиум» и так далее. Этого быть не может, есть примерные программы, которые утверждены по согласованию с МВД, Минтрансом. У нас есть утвержденный объем часов, меньше быть не может. Школы, которые сокращают часы, делают более привлекательные цены, нарушают закон. Это заманчивое предложение, но обманчивое»,- рассказала она.

При этом она подчеркнула, что проблема не носит массового характера, все нарушения легко заметить.

«Сейчас органы контроля могут все эти нарушения увидеть, не выходя из своих кабинетов. Проблема такая есть, но она не массовая. Конечно, к нарушителям нужно применять меры. За время реформы были усилены требования и к преподавательскому составу, и к учебным материалам, и к документам», - добавила собеседница НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с НСН поддержал идею самоподготовки водителей к экзаменам в ГАИ.

