Путин привал увеличить охваты проходящих репродуктивную диспансеризацию россиян

Охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, следует увеличивать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Радуемся, как дети»: Мужчин призвали не бояться «репродуктивных» проверок

На встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко он отметил, что увеличение охватов должно касаться как мужчин, так и женщин.

«Чтобы родителей было все больше и больше», - добавил глава государства.

Мурашко, в свою очередь, сообщил, что популярность такой диспансеризации растёт.

Ранее в Минздраве определили, что возрастной диапазон репродуктивного здоровья у мужчин в России - 18-49 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
