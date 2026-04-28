Путин привал увеличить охваты проходящих репродуктивную диспансеризацию россиян
28 апреля 202618:59
Охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, следует увеличивать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко он отметил, что увеличение охватов должно касаться как мужчин, так и женщин.
«Чтобы родителей было все больше и больше», - добавил глава государства.
Мурашко, в свою очередь, сообщил, что популярность такой диспансеризации растёт.
Ранее в Минздраве определили, что возрастной диапазон репродуктивного здоровья у мужчин в России - 18-49 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
