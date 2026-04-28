Названы самые безопасные виды шашлыка для пищеварения
Шашлык из курицы и индейки легче всего усваивается организмом и реже вызывает проблемы с пищеварением, тогда как жирное мясо и колбасы могут перегружать желудочно-кишечный тракт. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Ингу Колесник.
По ее словам, риск неприятных симптомов возрастает при переедании, а также при сочетании мяса с жирными соусами и алкоголем.
Специалист отметила, что наиболее щадящими вариантами считаются курица, индейка, нежирная рыба и постная говядина. При этом свинина, особенно жирные части, а также баранина, колбасы и купаты перевариваются значительно тяжелее.
Как уточнила врач, на переносимость блюда влияет и способ приготовления. В частности, жирные маринады на основе майонеза, подгоревшая корочка и большие порции могут ухудшить состояние ЖКТ. В качестве более безопасной альтернативы она посоветовала использовать маринады на основе йогурта, лимонного сока и специй, а также соблюдать умеренность в еде и не допускать сильной прожарки, передает «Радиоточка НСН».
