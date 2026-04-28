Мэру Уфы по делу о взятке грозит до 15 лет колонии
Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, ранее задержанному по делу о коррупции, может грозить до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.
По его словам, следствие рассматривает эпизод с предполагаемой взяткой в размере 13 миллионов рублей, которую чиновник мог получить в виде услуг имущественного характера за незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысяч квадратных метров.
Такая сумма квалифицируется как особо крупная.
Багатурия отметил, что в рамках дела на имущество обвиняемого и других фигурантов могут наложить арест в качестве обеспечительной меры. Он добавил, что в случае выявления дополнительных эпизодов взяточничества наказание может ужесточиться вплоть до 20 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
