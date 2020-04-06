Волонтёры подключились к дистанционному обучению школьников

Общественно-государственная организация «Российское движение школьников» запустила проект под названием «Задачка со звездочкой», участники которого на добровольных началах будут помогать школьникам справиться с трудностями дистанционного обучения.

Как сообщили представители проекта, основное взаимодействие будет проходить в специальных группах в социальной сети «ВКонтакте». Они будут называться одинаково - «Задачка со звездочкой» с приставкой региона. Подобные группы уже созданы для учащихся в Москве и Санкт-Петербурге, а также шести регионов. В каждой группе создаются беседы для школьников с 5 по 11 класс.

Задача участвующих в проекте волонтёров — не делать с детьми и подростками домашние задания, а помогать самостоятельно найти правильное решение. Это важно в нынешних условиях, когда школьники занимаются дистанционно и зачастую не могут получить помощь учителя или подсказки одноклассников, говорят создатели проекта.

