Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость
Кирилл Холопик заявил НСН, что современные требования городов к архитектуре фактически говорят о том, что должно строиться жилье из сегмента «бизнес».
Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Объем предложения квартир в премиальных и элитных новостройках в российских городах-миллионниках без учета Москвы за год вырос на 12,6%. Это единственный сегмент первичного рынка, показавший рост: экспозиция массового жилья резко сократилась, пишет «Коммерсант». Холопик назвал регионы, которые лидируют по такой застройке.
«Очень многое в этом вопросе зависит от политики местных властей. Наибольшими темпами доля элитного жилья растет в Москве. Это лидер России по приросту жилья высоких классов. Это связано с новыми высокими требованиями руководства города к комфорту городской среды и качеству жилья, в том числе, к качеству архитектуры. Современные требования города к архитектуре фактически говорят о том, что это должно быть жилье из сегмента «бизнес». Поэтому в целом в столице все новостройки имеют свою индивидуальную архитектуру, вписываются в красивый город. Муравейники строить уже прекращают, так как они делают районы депрессивными», - рассказал он.
На втором месте по количеству элитного жилья и спроса на него расположился Крым, подчеркнул Холопик.
«На втором месте стоит Крым. В Крыму тоже очень большой спрос на жилье высоких классов. В основном это покупатели из других регионов России, они стремятся переехать в Крым в жилье хорошего уровня. Там строится большая доля «бизнеса» и элитного жилья, примерно 20%. Поэтому Москва и Крым стали явными лидерами в этом вопросе», - добавил он.
Квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. В данный момент на этом рынке выросла конкуренция и идет борьба за каждого клиента, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Горячие новости
- Хотят запугать: Как защитить российские регионы от дронов накануне Дня Победы
- Число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius увеличилось до семи
- Минцифры объявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве
- Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость
- Два российских документальных фильма получили награды на кинофестивале в США
- Просто «бизнес»: Почему застройщики сделали ставку на премиальное жилье
- СМИ: Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах достигло 12
- Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб
- Минцифры согласовывает оперативное открытие белого списка сайтов в Москве
- ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара