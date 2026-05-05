Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб

Нефтяной инфраструктуре Ирана может быть причинен колоссальный ущерб из-за сокращения нефтедобычи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Как отметил политик, у Тегерана «наметилась проблема», ситуация крайне взрывоопасна во многих отношениях.

«Когда прекращается добыча нефти... особенно подземная - почти в 100% случаев она буквально взрывается и уничтожает все вокруг. И эту нефть уже никогда не вернуть. Другими словами, можно вернуть 30-40%, но она уже никогда не будет такой, как сейчас», - заявил Трамп.

Он указал, что такое происшествие нанесет огромный ущерб нефтяной системе Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп решил продолжать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, препятствуя заходу судов в порты и их выходу оттуда.

