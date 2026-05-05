Два российских документальных фильма получили награды на кинофестивале в США
Два российских документальных фильма получили награды американского кинофестиваля WorldFest.
Так золотой наградой отметили картину «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022) Алексея Дегтярева. Проект рассказывает о судьбе прошедшего через концентрационный лагерь советского боксера Андрея Борзенко. Также жюри оценило фильм Viner Takes it All Саиды Медведевой об экс-президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженном тренере России Ирине Винер. Этой картине присудили серебряную награду.
Международный фестиваль независимого кино WorldFest впервые состоялся в 1961 году. В 2026 году событие прошло в штате Техас в 59-й раз.
Ранее сообщалось, что российский ромком «Походу любовь» режиссера Яны Климовой-Юсуповой получил пять наград на фестивале Bournemouth International Film Festival в Великобритании, напоминает «Радиоточка НСН».
