«У нас просто в 2025 году был бурный рост продаж в сегменте элитного жилья. Поэтому очевидно, что застройщики сместили акцент. Но после этого у нас наоборот торможение. Произошел рост цен, спрос увеличился сильнее, чем на «комфорте», но это увеличение было за счет эффекта низкой базы с 2023 года. Многие приобрели в 2025 году жилье, а потом произошло затухание спроса. Но предложение по инерции растет. В 2026 году такого же бурного спроса не ждем. Спрос во всех регионах есть, но по сравнению с прошлым годом будет снижение. Это не означает, что идет обвал, просто высокая база была в 2025 году после отложенного спроса. Беды никакой нет», - отметил он.

При этом руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик подчеркнул, что доля жилья высоких классов продолжает расти, так как это долгосрочный тренд в поведении покупателей.

«Во всех крупных городах мы фиксируем увеличение доли жилья высокого класса: бизнес и элитное жилье. Эта доля продолжает расти. Это связано с тем, что растет спрос граждан на высокое потребительское качество. На этом фоне жилье постепенно переходит из «эконома» в «комфорт», а из «комфорта» в «бизнес» и дальше. То есть, рынок подстраивается под потребности покупателей. Растет именно доля жилья высокого класса, за счет снижения массового сегмента и «комфорта». Такую тенденцию мы отмечаем сегодня», - добавил он.

Квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. В данный момент на этом рынке выросла конкуренция и идет борьба за каждого клиента, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

