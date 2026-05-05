СМИ: Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах достигло 12

Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Чебоксарах возросло до 12. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

Отмечается, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Количество пострадавших может меняться.

Ранее стало известно об атаке БПЛА в Чебоксарах. В результате пострадали три человека. Позже в городе были зафиксированы повторные удары ВСУ. По данным властей, в Чебоксарах развернут оперативный штаб и открыты пункты временного размещения для жителей.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
