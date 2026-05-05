СМИ: Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах достигло 12
5 мая 202612:51
Юлия Савченко
Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Чебоксарах возросло до 12. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Количество пострадавших может меняться.
Ранее стало известно об атаке БПЛА в Чебоксарах. В результате пострадали три человека. Позже в городе были зафиксированы повторные удары ВСУ. По данным властей, в Чебоксарах развернут оперативный штаб и открыты пункты временного размещения для жителей.
