Минцифры согласовывает оперативное открытие белого списка сайтов в Москве

Минцифры согласовывает оперативное открытие белого списка интернет-сервисов в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Минцифры согласовывает... возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности», — отметили в министерстве.

Ведомство ведет соответствующую работу с правоохранительными органами и специальными службами. После получения разрешений министерство сообщит об открытии доступа.

Ранее крупные операторы предупредили абонентов о возможных отключениях мобильного интернета и ограничениях в отправке СМС в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.

