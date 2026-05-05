ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара
5 мая 202612:15
Юлия Савченко
Здание администрации Энергодара подверглось атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
Он отметил, что украинские силы наносят удары по городу. Было зафиксировано несколько попаданий по администрации, пишет RT.
«Сохраняется угроза повторных ударов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Пухов в Telegram-канале.
Ранее в Белгороде два предприятия были повреждены после атаки ВСУ.
