Минцифры объявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве
5 мая 202612:58
Юлия Савченко
Минцифры заявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.
«Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки... по соображениям безопасности в Москве завершены», — отметили в министерстве.
По данным ведомства, операторы восстанавливают доступ к ресурсам в Сети.
Ранее Минцифры сообщало, что ведет согласование возможности оперативного открытия белого списка сайтов в Москве для доступа к социально значимым ресурсам на фоне отключений интернета по соображениям безопасности.
