Минцифры объявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве

Минцифры заявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

«Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки... по соображениям безопасности в Москве завершены», — отметили в министерстве.

По данным ведомства, операторы восстанавливают доступ к ресурсам в Сети.

Ранее Минцифры сообщало, что ведет согласование возможности оперативного открытия белого списка сайтов в Москве для доступа к социально значимым ресурсам на фоне отключений интернета по соображениям безопасности.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
