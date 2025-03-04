«Манипуляции и фейки»: Бесконтрольные нейросети могут привести к мировым конфликтам

По его словам, самих пользователей необходимо обучать критическую мышлению, чтобы люди не принимали все за чистую монету. В борьбе с созданием фейков нейросетями также поможет внедрение механизмов фактчекинга.



«Риск того, что человечество захлебнется в провокациях и фейках, вполне реальный. Социальная поляризация - это одна из самых серьезных проблем. Когда люди начинают верить в разные версии реальности, это создает разделение в обществе. Доверие к информации падает, и люди начинают сомневаться даже в очевидных фактах. Это может привести к конфликтам, как на уровне отдельных групп, так и на уровне стран. Поэтому крайне важно развивать критическое мышление у пользователей. Люди должны уметь анализировать информацию, задавать вопросы и не принимать все на веру. Образование в этой области должно стать приоритетом. Кроме того, внедрение механизмов проверки фактов - это необходимость. Это могут быть как автоматизированные системы, так и работающие в ручном режиме организации, которые занимаются фактчекингом. В конечном итоге, без активных мер по борьбе с дезинформацией мы рискуем оказаться в мире, где правда и ложь смешиваются до неузнаваемости», - заключил эксперт.

Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявил НСН, что нейросети часто выдают недостоверную информацию, поэтому главная задача сейчас отрегулировать алгоритм так, чтобы нейросети смогли перепроверять сами себя.

