Лавров: Слова Рубио по соглашениям на Аляске вызывают вопросы

Он отметил, что если одна сторона «положила на стол свои предложения», а вторая сторона выразила согласие с ними, то говорить об отсутствии согласия «как-то не очень изящно».

«У меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением... Факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», - сказал Лавров.

Ранее Рубио заявил, что в ходе саммита США и России на Аляске был лишь обмен предложениями, «а соглашения там никогда не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

