Лавров: Слова Рубио по соглашениям на Аляске вызывают вопросы

Слова главы Госдепа США Марко Рубио по соглашениям на Аляске вызывают вопросы. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева

Он отметил, что если одна сторона «положила на стол свои предложения», а вторая сторона выразила согласие с ними, то говорить об отсутствии согласия «как-то не очень изящно».

«У меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением... Факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», - сказал Лавров.

Ранее Рубио заявил, что в ходе саммита США и России на Аляске был лишь обмен предложениями, «а соглашения там никогда не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры