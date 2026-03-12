В Госдуме допустили блокировку нелегального VPN-трафика через 3-4 месяца

Роскомнадзор в ближайшие 3-4 месяца может получить техническую возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик, который используется для доступа к запрещенным сайтам и мессенджерам. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, у ведомства уже есть опыт и инструменты для отслеживания такого трафика, а в ближайшие месяцы могут появиться и возможности для его блокировки. Свинцов подчеркнул, что речь идет именно о нелегальном VPN-трафике.