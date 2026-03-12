В Госдуме допустили блокировку нелегального VPN-трафика через 3-4 месяца
Роскомнадзор в ближайшие 3-4 месяца может получить техническую возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик, который используется для доступа к запрещенным сайтам и мессенджерам. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
По его словам, у ведомства уже есть опыт и инструменты для отслеживания такого трафика, а в ближайшие месяцы могут появиться и возможности для его блокировки. Свинцов подчеркнул, что речь идет именно о нелегальном VPN-трафике.
Депутат также отметил, что под ограничения в таком случае может попасть не только Telegram, но и весь трафик, связанный с запрещенными сайтами и мессенджерами.
Свинцов добавил, что, по его мнению, Россия должна двигаться по китайской модели и добиваться полного технологического и информационного суверенитета. Он считает, что массовое использование VPN не сможет сохранить прежний доступ к заблокированным ресурсам, а воспользуется ли Роскомнадзор возможностью блокировки, покажет время, передает «Радиоточка НСН».
