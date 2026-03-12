Верховный лидер Ирана подтвердил гибель супруги и сестры

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своём обращении к народу страны подтвердил гибель своей жены, сестры и её ребёнка. Об этом сообщает RT.

Новый верховный лидер Ирана впервые обратился к народу

По его словам, это произошло в результате ударов США и Израиля, жертвами которых также стал супруг другой сестры.

Кроме того, Моджтаба Хаменеи рассказал, что посетить тело его погибшего отца Али Хаменеи.

«Я увидел вершину непоколебимости и услышал, что он сжал кулак здоровой руки», - заключил он.

Ранее Моджтаба Хаменеи пообещал, что отомстит США и Израилю за погибших иранских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
