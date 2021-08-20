Учителя назвали предметы, которые нужно добавить в школьную программу
Российские учителя считают, что в школьную программу следует добавить такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное международной образовательной компании «ЯКласс».
Аналитики отметили, что почти четверть учителей (23%) назвали психологию главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу. 18% респондентов сказали, что им является финансовая грамотность, 17% - инновационные технологии. По 13% опрошенных хотели бы добавить в программу цифровую грамотность и эмоциональный интеллект.
Также исследование показало, что 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей.
А ранее стало известно, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».
«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
А ранее Владимир Путин поручил обеспечить необходимые меры для полного отказа от третьих смен в школах к 2023-2024 учебному году. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема трехсменного обучения существует не только в регионах, но и в новой Москве, где количество школ значительно уступает количеству учащихся.
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