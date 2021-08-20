Опрос: Более 70% учителей назвали систему школьного образования устаревшей

71% российских учителей назвали современную систему школьного образования устаревшей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной компанией «ЯКласс» совместно с «Сколково».

Отмечается, что 55% опрошенных посчитали систему школьного образования устаревшей, но частично, а 16% - полностью. При этом 29% респондентов уверены, что образовательная система соответствует запросам рынка и учеников.

Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение в МГУ

Около половины опрошенных граждан выделили главный недостаток в виде ненормированной нагрузки на учителей, 17% главным минусом назвали чрезмерную нагрузку на учеников, 10% посетовали на отсутствие персонализации программы.

Ранее глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», сколько стоит одеть школьника к учебному году в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколыУчителя
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры