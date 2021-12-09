Учителя биологии в Петербурге задержали по подозрению в домогательствах
В одной из школ Московского района Петербурга учителя заподозрили в развратных действиях по отношению к двум 13-летним мальчикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что подозреваемый работал учителем биологии. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ.
По имеющимся данным, в полицию мать пострадавших. Она заявила, что преподаватель приставал к подросткам во время дополнительных занятий. При этом в 2008 году мужчина уже получил наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил за ужесточения наказания для педофилов в виде мер медицинского характера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Глава Генштаба ВС РФ назвал количество готовых к применению ядерных установок
- В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу
- СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»
- Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года
- В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru