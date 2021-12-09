Учителя биологии в Петербурге задержали по подозрению в домогательствах

В одной из школ Московского района Петербурга учителя заподозрили в развратных действиях по отношению к двум 13-летним мальчикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что подозреваемый работал учителем биологии. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ.

По имеющимся данным, в полицию мать пострадавших. Она заявила, что преподаватель приставал к подросткам во время дополнительных занятий. При этом в 2008 году мужчина уже получил наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил за ужесточения наказания для педофилов в виде мер медицинского характера.

