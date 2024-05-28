Нидерланды передадут Украине часть своей системы Patriot
Нидерланды готовы передать Украине часть своей системы Patriot в «короткие сроки», заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Она рассказала, что на данный момент ведутся переговоры с другими странами, которые готовы будут поучаствовать в сборке полной системы. О каких странах идет речь, министр не уточнила.
До этого министерство обороны Германии сообщило, что еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику. Так, США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву вооружение в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО.
Напомним, что Германия анонсировала инициативу в апреле, призвав партнеров поддержать предложение. Также в Германии Министерство обороны запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru