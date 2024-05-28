СМИ: Певца Николая Носкова выписали из больницы

Заслуженный артист России Николай Носков выписан из больницы, сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии

Певец лечился в отделении пульмонологии. У него была диагностирована правосторонняя пневмония, осложнения от которой привели к тромбоэмболии (состояние, при котором блокируются кровеносные сосуды), уточняется в материале.

Несколько лет назад артист перенес инсульт и страдал от разных болезней, поэтому лечение проходило тяжело.

Носков был госпитализирован в московскую больницу с жалобами на высокую температуру, кашель и боли в груди 3 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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