РАН предложила создать свой попечительский совет во главе с Путиным
Российская академия наук (РАН) считает необходимым создать свой попечительский совет, который возглавит президент Владимир Путин. Об этом заявил глава академии Геннадий Красников на общем собрании РАН, передает РИА Новости.
«Предлагаю проголосовать за предложение... одобрить создание попечительского совета», — высказался Красников.
Глава РАН указал на необходимость обратиться к главе государства, «чтобы он дал согласие возглавить попечительский совет». Собрание поддержало эти предложения.
Между тем Владимир Путин поручил с 2025 года повысить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru