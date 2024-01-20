Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ учитель информатики оказался патриотом

Учитель информатики из Москвы Сергей Аверьянов, которого оштрафовали за дискредитацию Российской армии, оказался патриотом своей страны, пишет ИА «Регнум».

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История 41-летнего преподавателя активно обсуждалась в соцсетях: учитель написал на доске слова «Слава Украине!» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) в профилактических целях. Как позже выяснили следователи, свастику на доске нарисовал один из учеников, пока Аверьянова не было в классе, а уже позже сам преподаватель добавил к ней две надписи, чтобы показать, к какому радикализму это может привести.

По итогам расследования уголовное дело против учителя решили не возбуждать, а со школьниками провели беседу. Сейчас следователи решили дополнительно расследовать инцидент, изучив все подробности.

Ранее прокуратура столицы Украины Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по факту распространения несовершеннолетними нацистской символики, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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