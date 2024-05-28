МВД вновь объявило в розыск блогера Mellstroy
МВД России вновь объявило в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), следует из базы розыска ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Бурима уже объявляли в розыск в феврале. По данным СМИ, против белорусского стримера было возбуждено уголовное дело за уклонение от срочной службы в армии.
Ранее стало известно, что МВД разыскивает рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом), напоминает «Свободная пресса». В отношении музыканта было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru