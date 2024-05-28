Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Аэропорт Элисты возобновил работу, гавань приняла первый борт - самолет авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщает РИА Новости.
Самолет и экипаж встретили торжественно. Аэропорт Элисты стал первым, который открылся после введения ограничений после начала специальной военной операции.
Компания «Аэрофлот» сообщила, что начнет выполнять собственные рейсы из Москвы в Элисту с 16 июня. В сообщении говорится, что в летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю. Самолёты будут отправляться в столицу Калмыкии из аэропорта «Шереметьево» по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Ранее сообщалось, что авиакомпания из Таиланда Thai Airways намерена возобновить прямые рейсы в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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