Депутат Уланов заявил, что в Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине

Партнерство с Россией или дружеские отношения с гражданами РФ в Молдавии фактически приравняли к государственной измене. Об этом заявил депутат парламента республики, один из лидеров блока «Победа» Денис Уланов в беседе с РИА Новости.

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Ранее депутаты правящей партии «Действие и солидарность» предложили внести поправки в уголовную статью о госизмене и приравнять к этому преступлению переход на сторону противника во время войны, шпионаж, разглашение гостайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности страны. Авторы инициативы указали, что подобные враждебные действия также выражаются в «кампаниях по дезинформации» — деятельности для «достижения враждебных целей через дезинформацию общества».

Как отметил Уланов, поправки — инициатива президента Молдавии Майи Санду.

«Прямого упоминания (в поправках) России нет, но это явно сделано с оглядкой на состоявшиеся события — первый съезд политического блока "Победа" в Москве, а также присутствие его лидеров на параде на Красной площади», — подчеркнул депутат.

Уланов выразил сожаление в связи с политическим регрессом в республике, которая в последние годы скатилась «от демократии к авторитарному государству».

Между тем депутат, председатель парламентской группы блока «Победа» Василий Боля заявил, что западные кураторы власти в Молдавии пытаются постепенно сделать из республики «"анти-Россию" номер два», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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