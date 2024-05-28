Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа
28 мая 202411:35
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ночью 28 мая военные сбили над Белгородской областью два украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru