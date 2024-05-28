Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

В Белгородской области установят еще 230 модулей для защиты от обстрелов

«Около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ночью 28 мая военные сбили над Белгородской областью два украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МинобороныПВОБеспилотникиБелгородская область

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